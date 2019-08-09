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بث مباشر.. مؤتمر صحفي بشأن الترتيبات الخاصة بمناسك الحج

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:14 م
بث مباشر.. مؤتمر صحفي بشأن الترتيبات الخاصة بمناسك الحج
المتحدث باسم وزارة الحج
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