العثور على جثة رجل خمسيني مقتول داخل منزله بأرمنت

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تكثف الأجهزة الأمنية بمركز أرمنت، جهودها في كشف لغز العثور على رجل خمسيني مقتول، داخل منزله بجنوب الأقصر.



تعود تفاصيل الواقعة، كما يرويها شهود عيان، من منطقه أولاد دهمش بقريه المحاميد قبلي، التابعة لدائرة مركز شرطة أرمنت بعثور أحد أشقاء " صبحي، ع،أ " 50 سنة، أعزب، قتيلًا داخل منزل يقومون ببنائه حديثًا حيث تم إبلاغ شرطة النجدة بالأمر.



وأوضح شاهد العيان، أن المجني عليه كان يعتاد على الذهاب للمنزل لحراسته، حيث يقوم ببنائه بالمشاركة مع أشقاءه، وأثناء العثور عليه تبين إصابته بآلة حادة في الرأس أدت أدى إلى مصرعه.



تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرير محضر بذلك، وجاري تحويله للنيابة العامة للتحقيق وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لوجود شبهه جنائية في مصرعه.