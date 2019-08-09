الحروب التجارية تقيد مكاسب البورصة اليابانية بنهاية تعاملات اليوم

أغلقت مؤشرات البورصة اليابانية القيادية معظمها مرتفعة ، اليوم الجمعة ، بفضل تحسن الحالة المعنوية للمستثمرون عقب ارتفاعات البورصة الأمريكية، إلا أن مكاسبها كانت محدودة بسب التوترات التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

وأغلق 24 مؤشرا على ارتفاع بقيادة قطاعي المنسوجات والتعدين من بين المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

و كانت المكاسب التى حققتها المؤشرا اليابانية بنهاية الجلسة محدودة بفعل تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد تقرير ذكر أن البيت الأبيض يؤجل قرار بشأن السماح للشركات الأمريكية بالعمل مع هواوي تكنولوجيز الصينية.

وارتفع المؤشر "نيكي القياسي" 0.44 %؛ ليغلق عند 20684.82 نقطة ، بعد هبوطة إلى 21110.76 يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من يناير ، في الوقت الذي تضررت فيه معنويات المستثمرين من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وتقدم سهم "إنبكس كورب" لتطوير حقول النفط والغاز الطبيعي 2.6 % بعد أن ارتفعت أرباحها التشغيلية 40.7 بالمئة في الثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو.





وصعد سهم "شيسيدو" لصناعة مستحضرات التجميل 8.1 % بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة المبيعات في الفترة من يناير إلى يونيو بفضل عوامل من بينها طلب مطرد في السوق الصينية.





وهبط سهم "فوجي فيلم هولدنجز" 6% مع انخفاض صافي ربح الشركة 48.2 % في الربع الممتد بين أبريل ويونيو في ظل تراجع المبيعات بقسم الكاميرات لديها.





وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 % إلى 1503.84 نقطة، وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1209 إلى 837.





ومن بين المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، أغلق 24 مؤشرا على ارتفاع بقيادة قطاعي المنسوجات والتعدين.



