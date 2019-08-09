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خبر سار لـ محمد صلاح قبل بداية البريميرليج

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:14 ص
خبر سار لـ محمد صلاح قبل بداية البريميرليج
محمد صلاح
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مصطفي صابر
 
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أعلنت شرطة ميرسيسايد اليوم الخميس انه تم إلقاء القبض على الشخص الذي قام بنشر تغريدة عنصرية ضد النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووفقاً لـ شبكة "سكاي سبورتس" أن الشرطة الانجليزية قامت بالقبض على الشخص المشتبه به 32 عاما وهو من مقاطعة ميرسيسايد.

أشارت  الشبكة الى أن الشرطة ألقت القبض على الشخص المتهم، عقب إجراء تحقيق في التغريدة الذي تردد أنه أحد مشجعي فريق إيفرتون، الجار اللدود لليفربول في مقاطعة ميرسيسايد.

يذكر أن  نادي إيفرتون أعلن إدانته بأقوى العبارات لأي نوع من أنواع العنصرية، وانتقد الواقعة.
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