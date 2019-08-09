التحالف العربي يسقط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيين باتجاه أبها
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة ( صنعاء ) باتجاه أبها.
وأوضح العقيد المالكي
أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون
طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك
للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس
لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها، كما أن استمرار
تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط
الشعبي تجاهها.
وأكد المالكي استمرار
قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية
لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده
العرفية.
وكان العقيد الركن
تركي المالكي، قد صرح في وقت سابق الخميس، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط
طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة (عمران) باتجاه جازان.
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