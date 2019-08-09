تجدد الاشتباكات والقصف في مُحيط قصر المعاشيق بعدن

ذكرت مصادر محلية، صباح اليوم الجمعة، بتجدد الاشتباكات والقصف بالأسلحة الثقيلة في محيط قصر المعاشيق.

وأفادت المصادر، بتجدد الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر إن تجدد الاشتباكات جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن.

كما هزت أصوات الاشتباكات أحياء ومديريات المدينة، حسب ما أفاد سكان محليون.