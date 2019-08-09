مؤرخ: "الساندوتش" اختراع مصري
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:43 ص
نعيم يوسف
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علق الدكتور بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية التاريخية، على قيام أحد العلماء بإنتاج رغيف خبز باستخدام خميرة "فرعونية " عمرها 4500 عام، إن الحضارة المصرية عظيمة علمت العالم كله.
وأضاف "الشماع"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الحضارة المصرية كانت أيضا حضارة خبز، إلى جوار كونها حضارة علوم وحكم وقضاء وغيرها.
وتابع المؤرخ وعضو الجمعية التاريخية، أن الخبز من أهم وجبات المصريين القدماء، بل إن المصريين أطلقوا على العمل لفظ "عيش"، وقالوا إنه "أكل عيش"، والحضارة المصرية هي أكبر حضارة عاشت بمعظم تفاصيلها، لافتا إلى أن "الساندوتش" اختراع مصري.
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