فاروق المقرحي: جهاز الأمن الوطني يقظ وقوي ويؤدي دوره على أكمل وجه
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:22 ص
نعيم يوسف
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قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مجهود قوات الأمن في الكشف عن الإرهابيين في الخلية التي نفذت تفجير معهد الأورام، وتصفية 15 عنصر منها، هو جهد مشكور ومقدر.
وأضاف "المقرحي"، في مداخلة مع قناة "TeN" الفضائية، أن هذا يدل على أن قاعدة البيانات الموجودة لدى الأمن الوطني قوية، وأنه يخترق تلك العصابة الإرهابية ولديه معلومات كافية ويتعاون معه جميع أفراد الشعب الشرفاء.
وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جهاز الأمن الوطني يقظ وهذا الجهاز قوي ونشط ولديه إمكانيات تكنولوجية ما يؤهله لتأدية دوره على أكمل وجه، لافتا إلى أن منع العمليات الإرهابية مستحيل في العالم كله ولكن الكفاءة هي الوصول للإرهابيين بسرعة.
وأضاف "المقرحي"، في مداخلة مع قناة "TeN" الفضائية، أن هذا يدل على أن قاعدة البيانات الموجودة لدى الأمن الوطني قوية، وأنه يخترق تلك العصابة الإرهابية ولديه معلومات كافية ويتعاون معه جميع أفراد الشعب الشرفاء.
وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جهاز الأمن الوطني يقظ وهذا الجهاز قوي ونشط ولديه إمكانيات تكنولوجية ما يؤهله لتأدية دوره على أكمل وجه، لافتا إلى أن منع العمليات الإرهابية مستحيل في العالم كله ولكن الكفاءة هي الوصول للإرهابيين بسرعة.
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