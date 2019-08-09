الزمالك يصعد موقفه ضد كهربا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تصعيد أزمة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" والذي رحل بشكل مفاجئ للاحتراف بالدوري البرتغالي، إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وأرسل نادي الزمالك ملفًا كاملًا للاتحاد المصري الذي بدوره سيوجهها للفيفا، ي تهم فيه "كهربا" بعدم الإلتزام بتعاقده مع النادي، ويضم الملقب نسخة من عقود اللاعب الموثقة وأورواق تؤكد حصوله علي كافة مستحقاته في المواعيد المحددة، وتسجيلات للاعب تؤكد سعادته بالتواجد مع الزمالك.





كما أن الزمالك، يرد على شكوى النادي البرتغالي ضده و وضد اتحاد الكرة، التي قدمها أفيس اليوم الخميس، لعدم إرسال البطاقة الدولية للاعب، ويطلب إيقاف التعاقد ومعاقبة اللاعب لعدم إلتزامه ببنود التعاقد.