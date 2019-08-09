داني تريجو يلعب دور البطولة في الواقع وينقذ صبيا من حادث سيارة





لعب الممثل الأمريكي داني تريجو دور بطولة في الحياة عندما أنقذ صبيا كان داخل سيارة انقلبت خلال حادث تصادم في لوس انجليس يوم الأربعاء.





وقال تريجو (75 عاما) لمحطة (كيه.إيه.بي.سي) التلفزيونية إنه كان في طريقه إلى ورشة إصلاح سيارات في حي سيلمار في لوس انجليس عندما رأى سيارة تتخطى إشارة المرور الحمراء وتصطدم بأخرى مما جعلها تنقلب.





وحوصر الصبي الذي كان يجلس في الخلف ويضع حزام الأمان، وكذلك جدته التي كانت تقود السيارة.





وتعاون تريجو وامرأة تصادف مرورها وقت الحادث وتدعى مونيكا جاكسون على إخراج الصبي قبل وصول خدمات الطوارئ للموقع. وقالا إن جاكسون زحفت لداخل السيارة وحررت الصبي من حزام الأمان قبل أن يسحبه تريجو للخارج.





وقال الممثل ذو الأصول المكسيكية إنه عمل على تهدئة الصبي قبل أن يتمكن في النهاية من تحريره، وظل معه إلى أن تم إخراج جدته من بين حطام السيارة بأمان.





وقالت المحطة التلفزيونية إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات خطيرة لكن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى من بينهم الصبي وجدته لتقييم حالتهم.