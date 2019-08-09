"أناقة عاشت مع الزمن".. فساتين بطلات أفلام الستينات بالألوان الطبيعية (صور)





من أبرز علامات أفلام السينما المصرية في فترتي الخمسينات والستينات، أناقة أزياء بطلاتها التي شاهدها الجمهور والأجيال الحالية باللونين الأبيض والأسود، وفقاً لإمكانيات التصوير المحدودة آنذاك، ولكنها كانت وما زالت "أيقونة موضة" تخطف أنظار الفتيات حتى الآن.





وعقب مرور سنوات طويلة، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور فساتين النجمات في أشهر الأفلام الكلاسيكية القديمة، والتي زاد من جمالها السابق ظهورها بألوانها الطبيعية، وأبرزت جمال المرأة وأنوثتها في تلك الفترة من تاريخ مصر.





وتضمن المنشور المتداول صور فساتين النجمة الراحلة فاتن حمامة، التي ظهرت بها في أفلام "صراع في الوادي" عام 1954، و"سيدة القصر" عام 1958، و"نهر الحب" عام 1960، وفساتين النجمة الراحلة سعاد حسني، في أفلام "السفيرة عزيزة" عام 1961، و"الثلاثة يحبونها" عام 1965، و"شباب مجنون" عام 1968، و"بابا عاوز كدة" عام 1968.





وظهرت النجمة الراحلة شادية، بفستانها في فيلم "الزوجة 13" عام 1962، وإطلالة أخرى تكونت من فستان مزين منفوش مزين بالورود ارتدته في إحدى المناسبات في أواخر الستينات، وفستان الزفاف الذي ارتدته النجمة الراحلة صباح، في فيلم "شارع الحب" عام 1958.











