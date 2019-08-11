"الطب البيطري" تتأهب لاستقبال عيد الأضحى في البحر الأحمر.. وجزارو الغردقة: ملتزمون بالتعليمات (صور)

حملات مستمرة على محلات بيع اللحوم



طوارئ وخفض أسعار اللحوم.. استعدادا لعيد الأضحى



فتح مجازر المحافظة بالمجان للمواطنين

وأعلن مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه بناءا علي تعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الأستاذ الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بفتح المجازر بالمجان للمواطنين المضحيين خلال أيام العيد مع مراعاه توفير المياه بكميات وافرة خلال أيام العيد بالتنسيق مع شركة مياه الشرب وشركات النظافة وجميع الجهات المعنية.



وأشار مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر؛ أنه تم التنسيق مع الجهات المختلفة بالمحافظة لتوفير جميع سبل الراحة والخدمات بالمجازر خلال عيد الأضحى المبارك.



وتهيب المديرية بالمواطنين الذبح بالمجزر حماية للبيئة وحرصا على النظافة وتجنبا للعقوبات المحافظ يفرض غرامة 50 ألف جنيه للذبح أمام المنازل بشوارع المحافظة بجميع مدنها.



جزارو الغردقة: نلتزم بتعليمات الطب البيطري

وقال محمد حسن عاشور؛ أحد الجزارين بمدينة الغردقة؛ نحن ملتزمون بتعليمات مديرية الطب البيطري والمحافظ بالذبح داخل المجازر الحكومية، مؤكدا أن مديرية الطب البيطري توفر جميع الإمكانيات داخل المجزر؛ مشيرًا أن الذبح داخل المجزر أمان للحزار والمواطن.



تفقد الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، مجزر السلام بمدينة الغردقة لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال عيد الأضحى المبارك.واطمأن سلمي خلال جولته، على إجراءات الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين حول أسعار اللحوم الضأن قبل الذبح وبعد الذبح، وطالب بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وداخليًا، كما تفقد المجزر، ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولا بأول حتى لا تسبب انسدادًا فى شبكات الصرف الصحي مع غسيل العنابر بالمطهرات وحسن معاملة المواطنين.استمرار حملات التفتيش المكثفة على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات بالاشتراك مع مديريتي التموين ومباحث التموين حفاظًا على السلامة العامة.وأضاف أنه تم وقف الاجازات لجميع أطباء المجازر والمعاونين ومسئولي التفتيش خلال أيام العيد لمراقبة الأسواق ومحلات بيع اللحوم على مدار الساعة.قال الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام مديرية الطب البيطري، انتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى بدون عقبات وذلك من خلال تكثيف عدد الأطباء بالمجازر، لاستيعاب الضحايا، مؤكدًا على وجود الأختام الجديدة بالمجزر غير قابلة للتزوير مضيفاَ أنه تقرر تنظيم حملات مكثفة لمنع الذبح خارج المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقًا لقرار اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.وتابع مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر؛ توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مدن المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.