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"زايد الخيرية" تستقبل 400 حاج من خارج الإمارات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:35 م
زايد الخيرية تستقبل 400 حاج من خارج الإمارات
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الفجر السعودي
 
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استقبلت اللجنة المشرفة على برنامج زايد للحج الذي تنظمه مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في مقر إقامتها بمكة المكرمة حجاج البرنامج من خارج دولة الإمارات البالغ عددهم 400 حاج.

وهنأ حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة حجاج البرنامج بعمرتهم وبقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى رسالة البرنامج في مساعدة المسلمين من جميع أقطار العالم على أداء فريضة الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج.

وأوضح الدكتور إبراهيم الزعابي رئيس اللجنة، في كلمة ألقاها نيابة عن مدير عام المؤسسة، أن هذا البرنامج يأتي سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ولفت إلى جهود المؤسسة في تقديم الخدمات الإنسانية للعالم بأسره دون تمييز بين عرق أو لون أو أي انتماء، لأن رسالتها هي تقديم المساعدة للبشرية.

ونوه الزعابي بأن اللجنة المشرفة على برنامج زايد للحج تضع كل خدماتها لتسهيل قضاء الحجاج لفريضتهم على أكمل وجه.

وأوضح أن المؤسسة تقدم سنويا 400 منحة حج ممن تنطبق عليهم شروط المنحة بأن يكون لم يسبق له قضاء حج الفريضة، ومن ذوي الدخل المحدود.

كما رحب بحجاج البرنامج ونقل لهم تحيات الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وتمنياتهما للحجاج بحج مبرور وسعي مشكور.

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