التعليم العالي يوافق على إضافة 3 كليات جديدة إلى جامعة الأهرام الكندية
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:34 م
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وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة مجلس الوزراء اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة 3 كليات جديدة إلى جامعة الأهرام الكندية.
حيث أن وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إضافة كليات: (العلاج الطبيعي - والتصميم والفنون الإبداعية - واللغات والترجمة) إلى جامعة الأهرام الكندية.
وذلك في إطار حرص الدولة على مساهمة الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين في التخصصات العلمية الحديثة التي يحتاجها المجتمع، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
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