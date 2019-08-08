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مد فترة طلبات اشتراك مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:17 م
مد فترة طلبات اشتراك مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة
مسابقة "المواهب الذهبية"
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الفجر الفني
 
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نظراَ للإقبال على مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة – الدورة الثانية تقرر مد فترة الاشتراك للمسابقة في مجال الموسيقي والغناء، والتي ينظمها قطاع الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" للتنمية.


تشمل المسابقة فروع : الغناء الفردي ، الغناء الجماعي ، العزف الموسيقي، ويتم منح جوائز مالية وميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثه فى كل فرع. 


استمارة الإشتراك مجانية ويتم سحبها من مقر صندوق التنمية الثقافية ومركز طلعت حرب الثقافى – بالسيده نفيسه- وجمعية البلد اليوم أو عبر الموقع الالكتروني، كما أن آخر موعد لتلقي طلبات الإشتراك بالمسابقة 25 أغسطس 2019 .
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