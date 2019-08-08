مد فترة طلبات اشتراك مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة

نظراَ للإقبال على مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة – الدورة الثانية تقرر مد فترة الاشتراك للمسابقة في مجال الموسيقي والغناء، والتي ينظمها قطاع الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" للتنمية.









تشمل المسابقة فروع : الغناء الفردي ، الغناء الجماعي ، العزف الموسيقي، ويتم منح جوائز مالية وميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثه فى كل فرع.







