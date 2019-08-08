الخزانة الأمريكية تبيع سندات لأجل 3 أعوام بأدنى عائد في ثلاث سنوات

باعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس سندات حكومية لأجل 30 عاما قيمتها 19 مليار دولار بعائد قدره 2.335 في المئة، وهو أدنى عائد لهذا الاستحقاق منذ أغسطس 2016 .





وأظهرت بيانات من الوزارة أن مقدمي العروض غير المباشرين، وهم بنوك مركزية أجنبية ومديرو أموال، اشتروا 61.33 في المئة من أحدث إصدار لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما وهى أكبر حصة لهم منذ ديسمبر الماضي.