ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ياسمين عبدالعزيز توضح موقفها من الزواج مرة ثانية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:30 م
ياسمين عبدالعزيز توضح موقفها من الزواج مرة ثانية
ياسمين عبدالعزيز
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements
أكدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها لا تعرف إذا كانت ستتزوج مرة أخرى أم لا، مضيفة:" الجواز خطوة صعبة لكن محدش يتوقعني، يعني ممكن اتجوز بكرة أو لا".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم"، علي قناة cbc، قائلة: "اللي اتجوزوا أخدوا ايه من الرجالة، وكل تركيزي حاليا علي شغلي واولادي، لكن ممكن اتجوز ومعنديش شروط إلا إني أحبه، يعني لا أهتم بفلوس أو شكل"، لافتة إلى أنها تعشق شكل الفنان الراحل أحمد زكي، ولا تحب الرجل الأبيض صاحب العيون الملونة على حد وصفها.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي