ياسمين عبدالعزيز توضح موقفها من الزواج مرة ثانية
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:30 م
مريم الشريف
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أكدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها لا تعرف إذا كانت ستتزوج مرة أخرى أم لا، مضيفة:" الجواز خطوة صعبة لكن محدش يتوقعني، يعني ممكن اتجوز بكرة أو لا".
وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم"، علي قناة cbc، قائلة: "اللي اتجوزوا أخدوا ايه من الرجالة، وكل تركيزي حاليا علي شغلي واولادي، لكن ممكن اتجوز ومعنديش شروط إلا إني أحبه، يعني لا أهتم بفلوس أو شكل"، لافتة إلى أنها تعشق شكل الفنان الراحل أحمد زكي، ولا تحب الرجل الأبيض صاحب العيون الملونة على حد وصفها.
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