خبير لوائح لـ"الفجر الرياضي": شكوى النادي البرتغالي ضد الزمالك بشأن كهربا مجرد إثبات موقف

أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المصري أن شكوى نادى ألافيس البرتغالى ضد اتحاد الكرة المصري بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب الزمالك محمود عبد المنعم كهربا كانت لإثبات موقف فقط أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل استخراج بطاقة دولية مؤقتة.

وتحدث فضل الله لـ"الفجر الرياضي" ، قائلاً: " شكوى نادى ألافيس البرتغالى للاتحاد الدولى لكرة القدم جاءت لإثبات موقف فقط ضد الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: " شكوى ألافيس اليوم ستجعل الاتحاد الدولى لكرة القدم يرسل بطاقة دولية مؤقتة لكهربا ليشارك مع ناديه البرتغالى خلال الفترة القادمة ".

وتابع: " سيتم إرسال بطاقة دولية مؤقتة من الفيفا لنادى ألافيس ليشارك بها محمود كهربا فى البرتغال وذلك بسبب أن الفيفا تعطى البطاقة الدولية المؤقتة للاعب ليشارك بها حتى فض النزاع مع ناديه القديم وذلك كما حدث مع عصام الحضري فى عام 2008 عندما قام نزاع بين الأهلى وسيون السويسري وقتها وبالفعل الفيفا أصدر بطاقة دولية مؤقتة للحضري ليشارك حتى الفصل فى النزاع بعد ذلك ولكن لابد أن يشارك اللاعب وهذا ما تنص عليه لوائح الفيفا عدم منع اللاعب من المشاركة ".

واختتم خبير اللوائح: " نادى ألافيس عليه أن يقيد كهربا فى قائمته قبل يوم 31 أغسطس الجارى بالبطاقة المؤقتة التى ستصدر من الفيفا ولكن إذا لم يتم قيد اللاعب قبل ذلك التاريخ سيكون اللاعب مقيد بقائمة الزمالك هذا الموسم".