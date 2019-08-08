تجهيز 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى لإستقبال ضيوف الرحمن
الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:04 م
الفجر السعودي
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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن تجهيز الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، اليوم الخميس، 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى لإستقبال ضيوف الرحمن.
وجاء ذلك لتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة ، ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الأمانة لحجاج بيت الله الحرام .
وكانت وزارة الصحة قد أكدت على ضرورة استخدام أمواس جديدة واستخدام الموس مرة واحدة، وتجنب حلاقي الطرق.
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