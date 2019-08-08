تجهيز 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى لإستقبال ضيوف الرحمن

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن تجهيز الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، اليوم الخميس، 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى لإستقبال ضيوف الرحمن.

وجاء ذلك لتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة ، ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الأمانة لحجاج بيت الله الحرام .

وكانت وزارة الصحة قد أكدت على ضرورة استخدام أمواس جديدة واستخدام الموس مرة واحدة، وتجنب حلاقي الطرق.