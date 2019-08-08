ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تجهيز 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى لإستقبال ضيوف الرحمن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:04 م
تجهيز 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى لإستقبال ضيوف الرحمن
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن تجهيز الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، اليوم الخميس، 6 مواقع للحلاقة في مشعر منى لإستقبال ضيوف الرحمن.

وجاء ذلك لتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة ، ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الأمانة لحجاج بيت الله الحرام .

وكانت وزارة الصحة قد أكدت على ضرورة استخدام أمواس جديدة واستخدام الموس مرة واحدة، وتجنب حلاقي الطرق.

Advertisements
المزيد عن: مواقع مشعر منى حلاقة تجهيز الحجاج
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
2
x
01:00
1
نابولي - إيطاليا