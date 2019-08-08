شاهد.. خط سير الإرهابي قبل تفجير السيارة أمام معهد الأورام
الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:09 م
أمنية فوزي
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تداول بعض رواد مواقع التواصل فيديو يوضح خط سير الإرهابي، منفذ الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام، قبل تفجير السيارة.
حيث مرت السيارة أمام مبنى رئاسة حي النزهة، وشارع صلاح سالم، وأمام حديقة الأزهر، ثم شارع صلاح سالم تجاه سور مجرى العيون، وسور مجرى العيون، ثم سور مجرى العيون اتجاه شارع قصر العيني.
ورصد الفيديو، أن السيارة سارت عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل، ثم انفجرت أمام معهد الأورام.
حيث مرت السيارة أمام مبنى رئاسة حي النزهة، وشارع صلاح سالم، وأمام حديقة الأزهر، ثم شارع صلاح سالم تجاه سور مجرى العيون، وسور مجرى العيون، ثم سور مجرى العيون اتجاه شارع قصر العيني.
ورصد الفيديو، أن السيارة سارت عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل، ثم انفجرت أمام معهد الأورام.
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