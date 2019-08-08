ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. خط سير الإرهابي قبل تفجير السيارة أمام معهد الأورام

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:09 م
شاهد.. خط سير الإرهابي قبل تفجير السيارة أمام معهد الأورام
حادث معهد الأورام
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
تداول بعض رواد مواقع التواصل فيديو يوضح خط سير الإرهابي، منفذ الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام، قبل تفجير السيارة.

حيث مرت السيارة أمام مبنى رئاسة حي النزهة، وشارع صلاح سالم، وأمام حديقة الأزهر، ثم شارع صلاح سالم تجاه سور مجرى العيون، وسور مجرى العيون، ثم سور مجرى العيون اتجاه شارع قصر العيني.

ورصد الفيديو، أن السيارة سارت عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل، ثم انفجرت أمام معهد الأورام.
Advertisements
المزيد عن: سيارة معهد الاورام حادث معهد الأورام حادث الإرهاب توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
2
x
01:00
1
نابولي - إيطاليا