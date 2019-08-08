فاركو يتعادل مع الرجاء في مواجهة ودية قوية

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على ملعبه مع ضيفه فريق الرجاء، بهدف لكل منهما، خلال المواجهة الودية القوية التي أقيمت مساء الخميس استعدادا للقسم الثاني.

خاض الرجاء اللقاء بتشكيل تكون من محمد سعيد، وسعيد أحمد، ومحمد اسماعيل، وأمير صابر، وأحمد اسماعيل، ومحمود قرني وحسن محمد، وعفروتو، ومحمود عبد العاطي، ونور الدين محمد، وموسى.

ولعب فاركو الشوط الأول بتشكيل ضم : محمد سعيد شيكا، وأحمد عوض وأحمد ابوالعباس وباسم عادل ومحمد سعيد وأحمد أمين وجابر كامل، وأوسكار، وعماد حماد ويوسف شاهين ومحمد فوزي.

شهد الشوط الأول تقدم فاركو بهدف للاعب محمد فوزي، وفي الشوط الثاني أحرز الإفريقي موسى هدف التعادل للفريق المطروحي.