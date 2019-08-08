سعر الجنيه الاسترليني في مصر اليوم الخميس 8-8-2019
الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:44 م
الفجر الاقتصادي
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نعرض أخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس 8-8-2019، بحسب موقع الدولار لايف، وجاء متوسط سعر الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم مسجلاً 21.02 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.
وتستعرض "الفجر" أسعار الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى طبقًا لموقع الدولار لايف:
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى
21٫15 جنيها للشراء
21٫32 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
21.02 جنيه للشراء
21.19 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر
21.02 جنيه للشراء
21.19 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك البركة
21 جنيها للشراء
21.51 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى CIB
21.01 جنيها للشراء
18. 21 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
21.05 جنيها للشراء
21.20 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى المصرف المتحد
21.02 جنيها للشراء
21.19 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية
21.09 جنيها للشراء
21.28 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك قناة السويس
21.01 جنيها للشراء
21.18 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
21.02 جنيها للشراء
21.19 جنيها للبيع.
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