الهلال الأحمر يرفع استعداداته لخدمة الحجاج في مشعر منى

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها وبكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم خلال موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ، حيث خصصت الهيئة أكثر من ٣٦ مركزا إسعافيا مدعومة بأكثر من ٥٤٦ من القوى البشرية العاملة، و٢٤ فرقة إسعافية متقدمة.

ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر منى، ومبنى جسر الجمرات أسطول من سيارات الإسعاف الحديثة يضم أكثر من ١٠٤ سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في العالم، حيث تأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الثامن من ذي الحجة.

وصرح مشرف نطاق مشعر منى بهيئة الهلال الأحمرالاستاذ سعود البحر، أن الفرق الإسعافية رفعت حالة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع كافة البلاغات الطارئة في نطاق مشعر منى لتقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن المراكز الإسعافية تغطي كافة نطاق منى، والطرق المؤدية إليه إضافة إلى جسر الجمرات.

وأضاف البحر إلى أن المراكز الإسعافية تعمل بجميع طاقاتها التشغيلية لتغطي كافة المناطق في مشعر منى لتقدم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من المركبات وسيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية.

وتسعى هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى توفير كافة أشكال الدعم لمنسوبيها لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام ، من خلال أكثر من ١٢٥مركزا إسعافيا دائما ومؤقتًا وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من ٢٧٠٠ موظفا في كافة التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية ومدعومة بـقرابة ٣٧٠ سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.