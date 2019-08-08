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غدًا.. محافظ البحر الأحمر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الشاذلي أبوالحسن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:32 م
غدًا.. محافظ البحر الأحمر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الشاذلي أبوالحسن
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محمد طه
 
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يؤدي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، غدآ صلاة الجمعة بمسجد الشيخ ابو الحسن الشاذلي في مرسي علم وسط حشد كبير من المواطنين الذين بتوافدوا للاحتفال بمولد قطب الصوفية الشيخ ابو الحسن الشاذلي، يرافقه بعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر يتفقد المحافظ عقب صلاة الجمعة موقع الاحتفالات بمولد الشيخ الشاذلي ويشارك الأهالي بالإحتفال بقطب الصوفية.

جدير بالذكر أنهت محافظة البحر الأحمر جميع الاستعدادات لإستقبال إحتفال الوافدين بمولد الشيخ الشاذلي ابو الحسن بمرسي علم.
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