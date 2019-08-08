خلال جولة مفاجئة.. محافظ سوهاج يحيل 14 موظفًا بالوحدة المحلية لمركز طما للتحقيق

أحال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، 14 موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة ظهر اليوم، لمركز ومدينة طما، للوقوف على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن محافظ سوهاج تفقد طريق أسيوط سوهاج بطما، وشوارع الجمهورية، وأحمد عرابي، وميدان الكورة، ومنطقة كوم العرب، حيث تم رصد تدني مستوى النظافة بتلك الشوارع مع انتشار الباعة الجائلين، والاشغالات، ووجه محافظ سوهاج برفع مستوى النظافة وازالة الاشغالات فورًا.





وأضاف المتحدث الرسمي انه خلال الجولة استوقف محافظ سوهاج سيارة تسير عكس الاتجاه، موجهًا ادارة المرور بسحب رخصة السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما تفقد محافظ سوهاج سير العمل بمستشفى طما المركزي وتفقد عددًا من الاقسام بالمستشفى، واطمأن من المرضى على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتابع معدلات التنفيذ بمشروع إحلال وتجديد المستشفى الجديد.





كما تفقد محافظ سوهاج منطقة ساحل طما موجها برفع الإشغالات ورفع مستوى النظافة بمختلف شوارع المدينة ومراقبة الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، مع تكثيف المرور عليها استعدادًا لعيد الاضحى المبارك.



