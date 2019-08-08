تعرف على تفاصيل الوضع الصحي لـ الحجاج المصريين
الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:23 م
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، تفاصيل الوضع الصحي للحجاج المصريين، موضحًا أن هناك 37 عيادة طبية لمتابعة الوضع الصحي للحجاج.
وأشار "ضاحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنه تردد على العيادات الطبية نحو 45 ألف حاج حتى اليوم، حيث يوجد 54 حالة محجوزة بالمستشفيات، وهناك 32 مريض كلى وأجرى لهم نحو 121 جلسة غسيل كلوي.
وأوضح أن هناك تنسيق بين المستشفيات الموجودة في المشاعر المقدسة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضىفضلا عن وجود 8 حجاج أجرى لهم جلسات كيماوي، لافتًا إلى أن هناك أعضاء من الفريق الطبي توجهوا للفنادق حتى يوجهوا نصائح ارشادية للحجاج بشأن التفويج.
وأشار "ضاحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنه تردد على العيادات الطبية نحو 45 ألف حاج حتى اليوم، حيث يوجد 54 حالة محجوزة بالمستشفيات، وهناك 32 مريض كلى وأجرى لهم نحو 121 جلسة غسيل كلوي.
وأوضح أن هناك تنسيق بين المستشفيات الموجودة في المشاعر المقدسة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضىفضلا عن وجود 8 حجاج أجرى لهم جلسات كيماوي، لافتًا إلى أن هناك أعضاء من الفريق الطبي توجهوا للفنادق حتى يوجهوا نصائح ارشادية للحجاج بشأن التفويج.
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