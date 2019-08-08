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عاجل.. مصطفى بكري: تجميع وجه الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:23 م
عاجل.. مصطفى بكري: تجميع وجه الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام
أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أجهزة الطب الشرعي أوشكت على تجميع وجه الإرهابي قائد السيارة المتسببة في حادث معهد الأورام الإرهابي، وسيتم تحديد ملامحه النهائية خلال ساعات قليلة.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، ان الطب الشرعي قام بإجراء تحليل الـdna لجميع الأشلاء المجمعة من مكان الحادث.

وأشار إلى أن هناك فريق من الطب الشرعي سيقوم بالبحث عن أقرب صورة للإرهابي، بعد تكوين ملامحه، عن طريق الأدلة الجنائية وخبراء البصمات.

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