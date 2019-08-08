"التحالف": ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا من حجة على الأراضي اليمنية
الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:18 م
الفجر السعودي
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس الأربعاء صاروخاً بالستياً من محافظة (حجة) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في (سوق الربوع)، حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجه).
وأوضح العقيد المالكي، أن مثل هذه المحاولات العبثية، امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث قامت المليشيا الإرهابية في (20 يونيو 2019م) بإطلاق صاروخ بالستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف) وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية، وقد تمكنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه عدة أنظمة متقدمة تتبع لعدد من الأطراف المهتمة بالشأن اليمني وتهديد هذه المليشيا للأمن الإقليمي والدولي.
وأكد العقيد المالكي استمرار انتهاك المليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باستخدام الأعيان المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء وكذلك التجمعات السكانية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.
وأوضح العقيد المالكي، أن مثل هذه المحاولات العبثية، امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث قامت المليشيا الإرهابية في (20 يونيو 2019م) بإطلاق صاروخ بالستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف) وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية، وقد تمكنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه عدة أنظمة متقدمة تتبع لعدد من الأطراف المهتمة بالشأن اليمني وتهديد هذه المليشيا للأمن الإقليمي والدولي.
وأكد العقيد المالكي استمرار انتهاك المليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باستخدام الأعيان المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء وكذلك التجمعات السكانية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.
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