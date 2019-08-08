"أمانة جدة" تعتمد المسالخ استعدادا لعيد الأضحى بـ 10مسارات تنظيمية

اعتمدت أمانة محافظ جدة خطة عمل المسالخ لموسم حج 1440هـ؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين خلال أيام عيد الأضحى.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة، اليوم الخميس، بالتجهيز لاستقبال الأضاحي ثلاثة مسالخ ثابتة شملت مسلخ جدة الرئيسي، ومسلخ سوق الأنعام المركزي، ومسلخ السبيل الأهلي؛ حيث تعمل بانتظام من بعد صلاة الفجر حتى الثامنة مساءً، فضلًا عن السماح للمطابخ النظامية بالذبح خلال أيام العيد فقط، وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة بهدف تخفيف التزاحم على المسالخ النظامية، والتيسير على أصحاب الأضاحي.

وتضمَّنت الخطة، بحسب البيان، وضع صالات خاصة لذوي الإعاقة وللكبار والعائلات؛ لخدمتهم بشكل أفضل، فيما ستوضع أربعة مسارات بأربعة ألوان: الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق لدخول الذبائح بانتظام، بحيث يأخذ كل مسار لونًا يتوافق مع لون الكشك ورقم الذبح.

من جانبها، قالت مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام المهندسة عهود الشمراني، إن الإجراء التنظيمي يهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين لمعرفة المسارات التي يقفون فيها داخل المسالخ؛ وذلك بوضع حلقة من البلاستيك على قدم الحيوان لها لون المسار نفسه، وتحمل رقمًا يعطى المستفيد لمتابعة أضحيته واستلامها من خلاله. ويعتمد عدد من المسارات على الطاقة الاستيعابية لصالات الذبح لكل مسلخ؛ حيث تم تخصيص أربعة مسارات للمسلخ الرئيسي، وأربعة مسارات في مسلخ سوق الأنعام المركزي بالخمرة، ومسارين في مسلخ السبيل الأهلي.