زلزال قوته 6 يهز غرب تركيا

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ضرب الزلزال في مدينة بوزكورت، في مقاطعة دنيزلي، وفقًا لرئاسة تركيا لإدارة الكوارث والطوارئ AFAD.



وقالت الوكالة ان الزلزال وقع الساعة 2:25 مساء بالتوقيت المحلي (1125 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته المبدئية 6.0 درجات.



وقال مركز رصد الزلازل في كانديلي ومقره اسطنبول إن الزلزال كان أقل قوة وبلغت قوته 5.7 درجة.



وقال حاكم دنيزلي"حسن كاراهان": أن الزاحف أسقط بعض المباني الطينية في جميع أنحاء المقاطعة وتسبب في تشققات أو أضرار أخرى في الهياكل الأخرى. وقالت الوكالة إن ما مجموعه 23 تم نقلهم إلى المستشفى أو طلب رعاية طبية.



وقال رئيس بلدية بوزكيرت "بيرسن سيليك": "أن الزلزال دمر منزلين في البلدة، والسكان فروا من جروح طفيفة. وتضررت عدة منازل أخرى.



وقالت: "لقد استمر الزلزال أكثر من 15 أو 20 ثانية".



وأضاف: "تضررت العديد من المنازل، وسقوطت الأسطح، وهناك شقوق عميقة في الجدران".



وأضاف سيليك: "الحمد لله، على الرغم من انهيار منزل أو منزلين، لم تكن هناك حالات وفاة أو إصابة خطيرة".



وأضاف: "الناس هربوا إلى الشوارع في حالة من الذعر، مضيفًا: "أنه تم حث السكان على عدم العودة إلى منازلهم المدمرة".



وأظهرت لقطات تلفزيونية الزلزال الذي قاطع مجموعة من المراهقين وهم يلعبون تنس الطاولة، حيث كان الشباب يهرعون تحت طاولات تنس الطاولة من أجل السلامة.



وأظهر مقطع فيديو آخر زوجين في دنيزلي وقعوا في الزلزال في منتصف حفل زفافهم.



وقد شعر الناس بالزلزال في مقاطعات أنطاليا وموغلا وإسبرطة وبوردور المجاورة، حيث هرب الناس من منازلهم.



