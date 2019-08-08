خروج فيلم "الفلوس" من المنافسات السينمائية في موسم عيد الأضحى المبارك

خرج فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى من موسم عيد الأضحى السينمائى، بعد أيام من الترقب حول موعد طرحه خاصة وأنه كانت مخطط له العرض فى العيد ولكن تم الانتهاء من تصويره فى وقت متأخر، ولم يتم طرح الأفيشات الدعائية إضافة إلى طرح برومو أول فقط دون الإعلان فيه عن طرحه فى عيد الأضخى واكتفى تامر بكتابة "قريبا".





وحسمت الشركة المنتجة قرارها بعدم طرح الفيلم فى عيد الأضحى منذ أيام قليلة فقط حيث كان هناك انقسام بين القائمين على الفيلم فالبعض يريد طرحه فى عيد الأضحى لأنه الموسم الأبرز فى العام، أما منتج الفيلم فكان يفضل الانتظار وعدم التسرع بطرح الفيلم بدون دعاية كافية فى حين أن كل أفلام الموسم أطلقت عمليات الدعاية مبكراً.



