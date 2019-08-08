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خروج فيلم "الفلوس" من المنافسات السينمائية في موسم عيد الأضحى المبارك

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:35 م
خروج فيلم الفلوس من المنافسات السينمائية في موسم عيد الأضحى المبارك
تامر حسنى
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الفجر الفني
 
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خرج فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى من موسم عيد الأضحى السينمائى، بعد أيام من الترقب حول موعد طرحه خاصة وأنه كانت مخطط له العرض فى العيد ولكن تم الانتهاء من تصويره فى وقت متأخر، ولم يتم طرح الأفيشات الدعائية إضافة إلى طرح برومو أول فقط دون الإعلان فيه عن طرحه فى عيد الأضخى واكتفى تامر بكتابة "قريبا".

وحسمت الشركة المنتجة قرارها بعدم طرح الفيلم فى عيد الأضحى منذ أيام قليلة فقط حيث كان هناك انقسام بين القائمين على الفيلم فالبعض يريد طرحه فى عيد الأضحى لأنه الموسم الأبرز فى العام، أما منتج الفيلم فكان يفضل الانتظار وعدم التسرع بطرح الفيلم بدون دعاية كافية فى حين أن كل أفلام الموسم أطلقت عمليات الدعاية مبكراً.

فيلم "الفلوس" كان يحمل اسم "كل سنة وانت طيب" وتم تغييره والاعلان عن اسمه النهائى مع طرح البرومو الأول قبل أيام، وهو بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور ويزو كضيفة شرف تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق،
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