ارتفاع العجز التجاري المغربي 4.9٪ بنهاية يونيو
الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:24 م
ترجمة - منة الشريف
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حسب تقرير صادر عن المكتب المغربي لتنظيم العملات الأجنبية اليوم الخميس اتسع العجز التجاري المغربي بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي بنهاية يونيو.
كما اتسعت الفجوة التجارية في المغرب إلى 10.79 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو حسب التقرير.
وأضاف أن الارتفاع في العجز كان مدفوعًا بزيادة الواردات التي بلغت حوالي 26.37 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى حوالي 15.58 مليار دولار.
كما اتسعت الفجوة التجارية في المغرب إلى 10.79 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو حسب التقرير.
وأضاف أن الارتفاع في العجز كان مدفوعًا بزيادة الواردات التي بلغت حوالي 26.37 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى حوالي 15.58 مليار دولار.
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