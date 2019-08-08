حساب المواطن يوضح حقيقة توقف صرف الدعم لمدة شهرين!

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وضح برنامج "حساب المواطن" السعودي، حقيقة الأنباء التي تم تداولها في الفترة الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الدعم لمدة شهرين.





وأكد "حساب المواطن"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن تحديث البيانات كإضافة طفل جديد لا يؤثر على صرف الدعم ولا يؤدي لانقطاعه لمدة شهرين كما يروج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ما دام المستفيد لا زال مستحق للدعم".





ورد برنامج "حساب المواطن"، عبر خدمة العملاء على مستفيد تساءل بشأن إضافة مولود جديد "تابع" في برنامج "حساب المواطن"، وهل سيتم بعدها إيقاف مبلغ الدعم لمدة 3 أشهر للتأكد من صحة البيانات والأهلية.





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وأجاب برنامج "حساب المواطن" في تغريدة قائلاً: "إنه لا يتم إيقاف الدعم، وفي حال تم إضافة "تابع" بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة أهليته من ضمن دورة الأهلية لشهر يناير".





وأضاف برنامج "حساب المواطن" السعودي، أنه يمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حساب المستفيد "قائمة دراسة الأهلية".





وأكد برنامج "حساب المواطن"، على أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ21 يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس ميلاديًّا ويوافق 7/ 12/ 1440 هجريًّا.





ودعا برنامج "حساب المواطن" الراغبين في التعرف على قيمة الدعم المستحق إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).



