هل يكون الوحي لغير الرسل؟..علي جمعة يُجيب (فيديو)





وجه شخص تسألا للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قال خلاله: " يقول الله تعالى (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ"، هل يكون الوحي لغير الرسل؟.وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية، المنشوره عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، اليوم الخميس، قائلًا: "نعم، الله سبحانه وتعالى أوحى لغير الرسل، حيث أوحى للنحل".وأوضح، أن هناك ما يسمى بالوحي الشرعي وهو الوحي للأنبياء، وهناك ما يسمى بالوحي الكوني، يكون لغير الأنبياء مثل أم موسى، ومريم الصديقة وبعض الكائنات، ويسمى وحي لكونه فيه إلقاء واختصاص وخفاء، مشيرًا إلى أن الوحي لأم موسى، كان بإلهامها بذلك بما وقع في خاطرها تنفيذه وهو إلقاء سيدنا موسى في اليم.