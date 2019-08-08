الوداد يطعن على قرار "كاف" بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد رئيس الوداد البيضاوي المغربي، سعيد الناصيري، اليوم الخميس، أن ناديه سيطعن على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، باعتماد فوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

أوضح الناصيري عبر الهاتف: "قرار لجنة الانضباط لم ينصفنا، ولذلك قررنا اللجوء للجنة الاستئناف لأننا نعتبر مطالبنا مشروعة".

وأصدرت اللجنة عقب اجتماعها في القاهرة عدة قرارات، بينها اعتبار الوداد خاسراً لمباراة إياب الدور النهائي التي أقيمت في مايو الماضي في إستاد رادس بتونس مع تغريمه 50 ألف دولار، لرفض لاعبيه استكمال المباراة.

وتقدم الترجي بهدف في مباراة الإياب، قبل أن يدرك الوداد التعادل، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل قبله، مما أثار احتجاجات الفريق المغربي.

وطالب الوداد بالعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، لكنه فوجئ بغيابها في إستاد رادس، ليزداد غضبه ويرفض العودة لاستئناف المباراة.

وتعادل الفريقان 1-1 في مباراة الذهاب في المغرب.

ويتجه فريق محامو الوداد البيضاوي بالدفع بعدم اختصاص لجنة الانضباط في الجزم، بأن بطل المغرب انسحب من لقاء إياب النهائي، لأن هذا الأمر يفترض أنه من اختصاص لجنة مسابقات الأندية.

وسيعرض محامو فريق الوداد إمكانية الاستعانة بقوانين الاتحاد الدولي "فيفا"، التي تجيز إعادة المباريات في مثل هذه الحالات.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية ألغت الأسبوع الماضي قرار إعادة النهائي، وطلبت من الكاف إحالة القضية إلى اللجنة المناسبة لاتخاذ قرار، وذلك بعد لجوء الناديين للطعن لديه على قرار تأجيل إعلان البطل.