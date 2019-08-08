49 % نمو في صافي أرباح المجموعة المالية هيرميس بالربع الثاني

أعلنت المجموعة المالية هيرميس "المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة" عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال فترة الربع الثاني من عام 2019، حيث بلغت إيرادات المجموعة 1.1 مليار جنيه بزيادة سنوية 13%، ونتج عن ذلك ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 49% ليسجل 304 مليون جنيه خلال نفس الفترة.





وعلى صعيد النصف الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي الإيرادات 2.3 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 51% ليسجل 676 مليون جنيه خلال نفس الفترة.





ويعكس نمو إيرادات المجموعة الأداء القوي لقطاع التمويل غير المصرفي، والذي ارتفعت إيراداته بمعدل سنوي 73% لتبلغ 322 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، أو ما يمثل 31% من إجمالي إيرادات الشركة، حيث يرجع ذلك بقدر كبير إلى ارتفاع إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بنسبة سنوية بلغت 83% لتصل إلى 275 مليون جنيه خلال نفس الفترة.





وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة واصلت تحقيق نتائج قوية منذ بداية العام الجاري في ضوء الأداء القوي لقطاع التمويل غير المصرفي الذي ارتفعت مساهمته إلى 31% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من عام الجاري مقابل 20% خلال نفس الفترة من العام السابق، مشيرًا إلى أن شركة تنمية المتخصصة في تقديم حلول التمويل متناهي الصغر استمرت في تحقيق نتائج قوية بفضل تركيزها المتواصل على تنمية قاعدة عملائها ومحفظة القروض المقدمة. وأضاف عوض أن النمو القوي بنتائج قطاع التمويل غير المصرفي يعكس الطلب القوي على حلول التمويل في السوق المصري، وكذلك الفرص الواعدة التي تكمن في إتاحة خدمات التمويل للجميع والمساهمة في تعزيز الشمول المالي وتنمية الاقتصاد الوطني.





وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر في زيادة إجمالي أتعاب وعمولات المجموعة بمعدل سنوي 15% ليبلغ 784 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، علمًا بأن إجمالي الأتعاب والعمولات كان له النصيب الأكبر من إجمالي إيرادات المجموعة، حيث مثل 75% خلال الربع الثاني من العام.





وارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) بمعدل سنوي 4% لتبلغ 364 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية قدرها 10% لتبلغ 297 مليون جنيه على خلفية نمو عمولات الوساطة بأسواق المنطقة وخاصة السعودية والكويت والإمارات، مما ساهم في الحد من أثر تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 17% خلال نفس الفترة.





وتابع عوض: "القدرة التي ينفرد بها قطاع الوساطة في الأوراق المالية على تنمية الإيرادات وسط مختلف التحديات السوقية الراهنة، تعكس المردود الإيجابي لخطة التوسعات الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة، والتي أثمرت بدورها عن التوسع بأعمال الشركة في أبرز أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق المبتدئة خلال السنوات الأخيرة".





ولفت عوض إلى احتلال أسواق المملكة العربية السعودية والكويت والأسواق المبتدئة لصدارة إجمالي المساهمة بعمولات وأتعاب الوساطة، وهو شهادة على قدرة القطاع على تنمية الإيرادات بشكل ملحوظ في مختلف الأسواق الدولية والإقليمية التي يعمل بها.





ومن جانب آخر ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 15% لتسجل 27 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث يعكس ذلك ارتفاع أتعاب الإدارة بعد إتمام الإغلاق الثاني لصندوق التعليم، والذي وصل اجماليه إلى 133 مليون دولار، بينما تراجعت إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة سنوية 40% لتسجل 71 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وعلى هذه الخلفية انخفضت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 31% لتبلغ 98 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019.





وارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 6% لتبلغ 267 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث مثلت 25% من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال نفس الفترة. ويعكس ذلك بصفة أساسية مردود ارتفاع صافي أرباح الفائدة.





وشهد الربع الثاني من العام الجاري ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة سنوية قدرها 9% فقط لتبلغ 672 مليون جنيه، وهو انخفاض بنسبة 15% مقارنةً بالربع السابق، حيث يرجع الارتفاع عن العام السابق إلى التوسع بأعمال شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر وارتفاع عدد موظفيها مع الزيادة في عدد فروع الشركة.

وانعكس المردود الإيجابي لارتفاع الإيرادات بمعدلات تتجاوز نمو المصروفات في تحقيق صافي ربح تشغيلي بقيمة 379 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019 بزيادة سنوية قدرها 21%.





وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 49% ليسجل 304 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، في ضوء الارتفاع الضئيل للمصروفات التشغيلية والنمو القوي لإيرادات قطاع التمويل غير المصرفي، مصحوبًا بانخفاض الضرائب خلال نفس الفترة.





وأضاف عوض أن إدارة الشركة تواصل جهودها الرامية إلى تنويع باقة المنتجات من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائها المتنامية، حيث تستهدف المجموعة بدء نشاط التمويل العقاري بالشراكة مع شركة جي بي كابيتال ومجموعة طلعت مصطفى خلال الأشهر المقبلة، وذلك على أن تقوم الشركة بتقديم حلول التمويل العقاري للراغبين في امتلاك وحدات عقارية بمختلف المشروعات القائمة والمخططة لمجموعة طلعت مصطفى.





وأكد عوض على قدرة المجموعة المالية هيرميس على مواصلة تنفيذ استراتيجيات النمو وخلق قيمة مضافة للعملاء مع تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين، مستفيدةً من الخبرة الواسعة لفريق العمل ودرايته العميقة بالأسواق التي تعمل بها المجموعة في أربعة قارات. كما أعرب عن تطلعاته لمواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي لجميع قطاعات الشركة خلال الفترة المقبلة.