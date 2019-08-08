برلماني: تكليف الرئيس ببدء رصف طريق السويس-الإسماعيلية سينهي معاناة مستخدميه

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توجه طارق فاروق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاهتمامه الواضح ودعمه الكبير للمشاريع التنموية لإقليم القناة بشكل عام، والسويس بشكل خاص، وما تثمر عنه من إيجاد فرص عمل للشباب، ورواج اقتصادى بالمنطقة.



وأكد متولى، أن إصدار الرئيس توجيهاته بسرعة بدء العمل فى رصف طريق السويس الإسماعيلية، سينهى معاناة مستخدمى هذا الطريق بعد طول انتظار وبخاصة أنه يمثل محور استراتيجى لعبور حركة البضائع والمسافرين للسويس والإسماعيلية وشمالى وجنوب سيناء، مُشيدًا بحرص الرئيس على تطوير مرفق السكة الحديد بالسويس، وبداية القطار السريع من مدينة السويس بدلا من العين السخنة، مشيرا إلى أن عربات خط سكك حديد السويس القاهرة الحالى متهالكة ولا تليق إطلاقا بحجم وأهمية مدينة السويس.



وأضاف النائب البرلماني، أن الخط الجديد المزمع دراسة إنشائه ومساره الجديد يخدم حركة النقل لمدينة تضم أكبر 4 موانئ بالجمهورية (بورتوفيق، الزيتيات، الأدبية، السخنة) وحركة النشاط الصناعى الكبيرة بمنطقة العين السخنة، مُشيرًا إلى أن المشروعات الكبرى التى تقام بالمنطقة وأحدثها أكبر مصنع أسمدة فوسفاتية ومركبة بالشرق الأوسط بالعين السخنة ستغير وجهها، وتؤكد اهتمام الرئيس السيسى بإقامة المشروعات التنموية بالمدينة، والتى تمثلت فى المشروع العملاق لجبل الجلالة ومشروعات منطقة خليج السويس وافتتاح كوبرى عبور المركبات على ضفاف القناة، بالإضافة إلى العمليات الجارية فى انشاء النفق الجديد للمركبات بجوار نفق الشهيد أحمد حمدى القديم.