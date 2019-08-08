طرح البوسترات الرسمية والأغنية الدعائية لفيلم الكنز (الحب والمصير)

أطلقت شركة يونايتد بروس ستوديوز البوسترات الدعائية الرسمية للجزء الثاني من فيلم الكنز (الحب والمصير) للمخرج شريف عرفة، وهم 3 بوسترات بواقع واحد لكل من عصور الفيلم الرئيسية يضم أبطال هذا العصر ومستوحاة من أجواء حقبته الزمنية، وسوف ينطلق الفيلم قريباً في دور العرض حيث ينافس في موسم عيد الأضحى المقبل.

كما أطلقت الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تحمل اسم الحب، وتقوم بغنائها نسمة محجوب وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.

ونشرت صفحة الفيلم 3 فيديوهات تشويقية من الجزء الثاني، تركز على تطور العلاقة بين أبطال الفيلم خاصة العلاقات العاطفية، وعبر الجمهور من خلال التعليقات عن ترقبهم الشديد لمعرفة مصير كل شخصية.

وحقق الإعلان الرسمي للفيلم أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك.

ویستكمل الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.

الكنز 2 من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عدداً ضخماً من النجوم في مقدمتهم محمد سعد،محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل،أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحاً في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان السینما العربیة.