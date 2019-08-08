ننشر الخريطة البرامجية لـ'الوطنية للإعلام' خلال عيد الاضحى المبارك

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أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة لعيد الاضحى المبارك ، عبر إذاعاتها و قنواتها المختلفة و جاءت كالتالى :





قطاع الإذاعة:



تبرز خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مظاهر العيد فى كل أنحاء الجمهورية وكذا استعدادات المحافظات والجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطنين والتوعية الصحية والغذائية وتوفير سبل الترفيه للجماهير فى المتنزهات وأماكن الاحتفال.





تحتفل شبكة القرآن الكريم بوقفة وعيد الاضحي المبارك من خلال تعظيم مجموعة من الأمسيات الدينية بالمساجد الكبري بالقاهرة ، حيث ستقوم الشبكة بنقل أمسية يوم الوقفة من رحاب مسجد الامام الحسين رضي الله عنه والقارئ ياسر الشرقاوي والمبتهل إبراهيم راشد وستقوم بنقل أمسية أول ايام العيد عبد الله عزب والمبتهل علي الحسيني ، وأمسية ثاني ايام العيد وقارئها الشيخ علي النعماني والمبتهل منتصر الاكرت ، وأمسية يوم الثلاثاء ثالث ايام العيد وقارئها الشيخ حلمي الجمل والمبتهل محمد عبد الحميد جاد .





أما أمسية رابع أيام العيد فسوف تنقل من مسجد النور بالعباسية وقارئها الشيخ فاروق أحمد ضيف والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي

فتقدم إذاعة البرنامج العام بثاً مباشراً من الأراضي المقدسة تشاركها فيه شبكة القرآن الكريم والشبكات العاملة لنقل شعائر الحج.





وجاءت خطة شبكة البرنامج العام عبر تقديم مجموعة من الفترات المفتوحة مثل (صباح الخير يا عيدنا الكبير ، واهلا بالعيد) ، وتذيع مسلسلات إذاعية ومسرحيات ،حيث يذاع مسلسل الكعبة المشرفة ، ومسلسل لبيك اللهم لبيك، بالإضافة الي تطويع برامج الإذاعة للاحتفال بالعيد (مايطلبه المستمعون فى العيد ، أيامنا الحلوة ، موجة نغم ، عيلة مرزوق ، أفراح العيد ، بالهنا والشفا ، عروس العيد )

كما تستضيف الإذاعة مجموعة متميزة من نجوم المجتمع فى المجال السياسي والفني والرياضي .





وجاءت خطة إذاعة الكبار بتقديم مجموعة من برامج المنوعات والفترات المفتوحة ومنها ( يافرحة العيد ضُمينا ، يا عيدنا كمل فرحتنا ، بعوده ياعيد ) والتي تتناول فرحة المواطنين واستعداد مختلف المحافظات لإستقبال العيد ومناقشة اهم مظاهر العيد من لمة العائلة وصلة الرحم وأعمال الخير والبر، وتستضيف الشبكة مجموعة متميزة من الضيوف من أبرزهم: اللواء / خالد عبد العال "محافظ القاهرة"، المستشار احمد حافظ "المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية"، اللواء / احمد عبدالله "محافظ البحر الأحمر" الدكتور / كمال شاور "محافظ الدقهلية".





وتحتفل شبكة صوت العرب بعيد الاضحي المبارك ، عبر تغطية متميزة من برامج وأغنيات علي مدار أيام العيد وتغطية شاملة لطقوس العيد ومظاهره فى مصر والدول العربية والعالم الإسلامي . وسوف تقدم الشبكة مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج ومنها ( صباح الخير ياعيد ، كل عام والعيد فرحة ، أسرة عربية فى العيد ، بعوده ياحاج ، هنيالكم وعقبالي ، كل يوم عيد ) ويقدم من خلالها تقديم تهاني العيد من شخصيات عامة عربية وفترة مع المستمعين حول ذكريات العيد في الأعوام الماضية ولقاءات مع حجاج بيت الله في سنوات سابقة.





وتذيع الشبكة كل يوم من أيام العيد حفل غنائي لكاظم الساهر وصابر الرباعي وسميرة سعيد ومحمد منير ، بالإضافة الي إذاعة فيلم عربي خلال أيام العيد.

وتضمنت خطة إذاعة الشرق الأوسط لعيد الأضحى المبارك مجموعة مختارة وجديدة من البرامج والفترات المفتوحة والأغانيات علي مدار أيام عيد الاضحي المبارك ومنها ( نجوم العيد ، غني للعيد ، في العيد لازم نضحي ، العيد لحمة ، اضحك العيد يطلع احلي ، نهارنا عيد ، عيدك شكل تاني ) حيث تتضمن تهاني المستمعين ولقاءات النجوم والفنانين والشخصيات العامة والشباب للحديث عن ذكرياتهم مع العيد وكذا لقاءات مفتوحة تتضمن مظاهر الاحتفال بالعيد في كل مكان من خلال مراسلين فى جميع المحافظات ونقل صورة الاحتفال من الأماكن العامة كحديقة الحيوان وبعض الشواطئ المصرية. كما تقدم الإذاعة الخدمات اللازمة للمستمعين خلال أيام العيد كحالة الجو والمرور والخدمات الطبية. ومن ابرز ضيوف البرامج الفنان / محمد رياض ، الفنانة رانيا فريد شوقي ، منال سلامه ، ميرنا وليد والكاتبة الصحفيه اماني ضرغام والشاعر عنتر هلال .





وستقدم شبكة الشباب والرياضة برامج مطموعة للحديث عن المناسبة المباركة ومنها ( نسمات من عرفات وموكب النور والوقفة تستأهل وقفة وأيامنا الحلوة ) وتنقل علي الهواء مجموعة من المباريات الرياضية منها مباراة الأهلي ووادي دجلة.





وجاءت خطة احتفال شبكة الإذاعات الموجهة بالعيد عبر إذاعة الأحاديث الدينية عن شعائر الحج وآدابه منذ بداية شهر ذو الحجة وترجمة جميع الأحاديث الي لغات البث بالشبكة .





وسيتم تقديم برامج وحلقات خاصة للحديث عن مناسك الحج وكذا لقاءات إذاعية بلغات المحطات المختلفة مع أفراد الجاليات الأجنبية المسلمة فى مصر عن عادات الاحتفال بعيد الأضحى فى بلدانهم ومدي التشابه الثقافي بين مصر وهذه البلدان ومن ضمن البرامج ( نورت ياعيد ، لقاء الأحبة ، افعل ولا حرج ، الحج يمحو ماقبله ).





كما تقدم الشبكة الثقافية من خلال إذاعة البرنامج الموسيقي مجموعة كبيرة من المؤلفات والأغاني الموسيقية المرتبطة بالعيد منها اعمال لأم كلثوم وزكريا أحمد وعطية شراره وعلي فراج .





قطاع التليفزيون:



يحتفل التليفزيون المصرى عبر قناتيه الأولى و الثانية بعيد الأضحى المبارك من خلال تطويع البرامج لتغطية المناسبة المباركة حيث تطوع القناة الأولي برامج: صباح الخير يا مصر ، الست هانم، مصر النهاردة.





وتعرض القناة الثانية برامج: مصر جميلة، بكرة لينا، ارادة مصرية، كل يوم.





كذلك تعرض القناتين أفلام ومسرحيات وحفلات وسهرات خاصة للاحتفال بالعيد وإبراز ملامح العيد في جميع أنحاء مصر.





قطاع المتخصصة:



يحتفل قطاع القنوات المتخصصة بعيد الأضحى المبارك بتطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة المباركة علي مدار أيام العيد.





فتقدم قناة العائلة تغطية خاصة احتفالا بعيد الأضحى المبارك بتقديم مجموعة من الأفلام منه