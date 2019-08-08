"القوى العاملة" تطمئن على أحوال 700 مصري في مجموعة "بن دايل" للمقاولات بالسعودية

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أعلنت وزارة القوي العاملة أن الدكتور إيهاب عبدالحميد قنصل مصر في الرياض، اطمأن على أحوال 700 موظف مصري يعملون في مجموعة "بن دايل" للمقاولات بالرياض، وأجاب على استفساراتهم خلال زيارته للمجموعة تلبية لدعوة مجلس الإدارة، وذلك بحضور أحمد يوسف نائب القنصل، والدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، فضلا عن عدد من العاملين المصريين.



بالشركة وتبادل العاملون أطراف الحديث مع القنصل ونائبه الذين اجابا عن أسئلتهم حول دور القنصلية المصرية وما تقدمه من خدمات لأبناء الجالية المصرية بالمملكة، وبعض المعوقات التي تسعي القنصلية لتذليلها لسرعة إنهاء المعاملات للمواطنين، كما أجاب الملحق العمالي عن الاستفسارات المتعلقة بما يقوم به مكتب التمثيل العمالي والطرق المتبعة لحل المشاكل العمالية في ضوء نظام العمل السعودي، فضلا عن توفير احتياجات أصحاب الأعمال من الأيدي العاملة المصرية.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض أشار فيه الملحق العمالي ياسر غازي بما دار خلال اللقاء.



ومن جانبه قال عبد العزيز الزرعة المدير الإداري للمجموعة: إن مجموعة بن دايل تأسست منذ خمسينات القرن الماضي وتضم 6 شركات تعمل في مجال المقاولات والاستثمار والعقارات والزراعة والتصنيع وتشغيل المطارات، ويعمل بها نحو 700 عامل وموظف مصري، ويشغل بعضهم وظائف إدارية عليا.



كما أوضح أنه نظرا للعلاقة الطيبة التي جمعت بين مؤسس المجموعة المرحوم راشد بن دايل والرعيل الأول من المصريين الذين عملوا معه فإنه قام بتعيين عدد من أبنائهم أيضا بالمجموعة.



واختتم اللقاء بتمنيات الجميع بالتقدم والرقي لمصرنا الحبيب والمملكة العربية السعودية الشقيقة.





