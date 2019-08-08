الرئيس السابق لقيرغيزستان يحث على التحرك للإطاحة بالحكومة
الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:19 م
ترجمة منار طارق
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حث الرئيس السابق لقيرغيزستان مؤيديه اليوم الخميس على التحرك من أجل الإطاحة بحكومة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، في أعقاب محاولة الشرطة الفاشلة لاعتقاله التي اسفرت عن مقتل شرطيًا واحدًا وجرح حوالي 80 شخصًا.
اتهم المزبك أتامباييف، الذي كان في منصبه من عام 2011 إلى عام 2017، خليفته والمحامي السابق لمورونباي جينبكوف بتلفيق تهم جنائية زائفة ضده لخنق الانتقادات. وحث أنصاره على التجمع اليوم الخميس في العاصمة بيشكيك للمطالبة باستقالة جينبيكوف.
فشلت محاولات الشرطة لاعتقال أتامباييف في مقر إقامته خارج العاصمة يوم الأربعاء بعد أن اندفع مؤيدوه للدفاع عنه واشتبكوا مع الشرطة. وتوفي ضابط شرطة في وقت لاحق متأثرا بجراحه في مستشفى وأصيب 79 شخصا، وفقا لبيانات رسمية.
واحتجز أنصار أتامباييف ستة من رجال الشرطة كرهائن، لكنهم أطلقوا سراحهم اليوم الخميس.
وأثار العنف تهديدا بجولة جديدة من الاضطرابات في الدولة السوفيتية السابقة التي تقع على حدود الصين وتستضيف قاعدة جوية عسكرية روسية. قد تم طرد أول رئيسين لقيرغيزستان من منصبهم بعد الاستقلال بسبب أعمال الشغب.
اتهم المزبك أتامباييف، الذي كان في منصبه من عام 2011 إلى عام 2017، خليفته والمحامي السابق لمورونباي جينبكوف بتلفيق تهم جنائية زائفة ضده لخنق الانتقادات. وحث أنصاره على التجمع اليوم الخميس في العاصمة بيشكيك للمطالبة باستقالة جينبيكوف.
فشلت محاولات الشرطة لاعتقال أتامباييف في مقر إقامته خارج العاصمة يوم الأربعاء بعد أن اندفع مؤيدوه للدفاع عنه واشتبكوا مع الشرطة. وتوفي ضابط شرطة في وقت لاحق متأثرا بجراحه في مستشفى وأصيب 79 شخصا، وفقا لبيانات رسمية.
واحتجز أنصار أتامباييف ستة من رجال الشرطة كرهائن، لكنهم أطلقوا سراحهم اليوم الخميس.
وأثار العنف تهديدا بجولة جديدة من الاضطرابات في الدولة السوفيتية السابقة التي تقع على حدود الصين وتستضيف قاعدة جوية عسكرية روسية. قد تم طرد أول رئيسين لقيرغيزستان من منصبهم بعد الاستقلال بسبب أعمال الشغب.
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