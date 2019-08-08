مجلس جامعة سوهاج يوافق على استضافة الملتقى الصيدلي الثاني لطلاب الجامعات المصرية

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وافق مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة على استضافة فعاليات الملتقى الصيدلي الثاني لطلاب وطالبات كليات الصيدلة بالجامعات المصرية، والمقرر انعقاده الأسبوع الثانى من إجازة منتصف العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ م.



وقال "عزيز" إن الجامعة حريصة علي احتضان مثل هذه الفعاليات الطلابية الهادفة، والتي من شأنها زيادة خبرات ومهارات الطلاب وتجعلهم أكثر احتكاكاََ مع مختلف قطاعات المجتمع الخارجي، مؤكدًا على الدور الهام والمحوري للصيادلة في تحسين المنظومة الصحية والمشاركة في خطة العلاج والإشراف على تطبيقها، لذلك وافقت إدارة الجامعة علي استضافة الملتقي الثاني لطلاب كليات الصيدلة، والذي يهدف إلى دعم التواصل بين كليات قطاع الدراسات الصيدلية، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على إكتساب مهارات التواصل الفعال والتى تخدم الخريجين فى سوق العمل.



ومن جانبه قال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن قطاع رعاية الشباب يمثل أحد أهم القطاعات التى لها الأولوية لدى الجامعة، ويسهم بصورة واضحة في التعرف علي احتياجات واهتمامات الطلاب، بل وتغيير اتجاهاتهم وقيمهم على نحو يوافق أهداف الجامعة، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر بالجامعة يعتبر فرصة جيدة لطلاب كليات الصيدلة لفتح آفاق حديثة والتعرف على كل ماهو جديد في مجال البحوث العلمية والدراسات العملية، إلى جانب اكسابهم بعض المهارات الحياتية الهامة.



وفي السياق نفسه قال الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية بأن إدارة الجامعة تستعد لتقديم كافة أوجه الدعم لتنظيم هذا الملتقي وتوفير كل مايلزم لظهوره بالشكل اللائق والمشرف للجامعة، مضيفًا أن فعالياته ستقام علي ملاعب المدينة الجامعية للطالبات وتشمل المجالات الرياضية والثقافية والعلمية والفنية والجوالة، بالإضافة إلى منافسات بين أعضاء هيئة التدريس المشاركين، كما سيتضمن الملتقى برنامج ترفيهي للتعرف على أهم معالم سوهاج الأثرية والسياحية.