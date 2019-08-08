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"غلاب": الإخوان يسعون لتصفية دور عزمي بشارة وشبكاته المبنية بمال قطري

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:44 ص
غلاب: الإخوان يسعون لتصفية دور عزمي بشارة وشبكاته المبنية بمال قطري
نجيب غلاب
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وكالات
 
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علق رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، على تغريدة للفلسطيني الموالي لقطر، عزمي بشارة.

 

وكتب غلاب: عزمي بشارة ينتقد قطر وبشكل مباشر بعد أن عزلوا قطر وجعلوها صندوقا مغلقا لإثارة الفوضى والتخريب.

 

ووف غلاب ما يجري بأنه "صراع أجنحة المرتزقة".

 

وختم تغريدته بالقول: الإخوان يسعون لتصفية دور عزمي بشارة وشبكاته التي بناها بالمال القطري وتمكن من اختراق الإخوان وشغلهم بطريقة تقودهم الى الحصار ونبذ الناس لهم.

 

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المزيد عن: نجيب غلاب عزمي بشارة المال القطري الاخوان
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