"غلاب": الإخوان يسعون لتصفية دور عزمي بشارة وشبكاته المبنية بمال قطري

علق رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، على تغريدة للفلسطيني الموالي لقطر، عزمي بشارة.

وكتب غلاب: عزمي بشارة ينتقد قطر وبشكل مباشر بعد أن عزلوا قطر وجعلوها صندوقا مغلقا لإثارة الفوضى والتخريب.

ووف غلاب ما يجري بأنه "صراع أجنحة المرتزقة".

وختم تغريدته بالقول: الإخوان يسعون لتصفية دور عزمي بشارة وشبكاته التي بناها بالمال القطري وتمكن من اختراق الإخوان وشغلهم بطريقة تقودهم الى الحصار ونبذ الناس لهم.