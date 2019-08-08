"غلاب": الإخوان يسعون لتصفية دور عزمي بشارة وشبكاته المبنية بمال قطري
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:44 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
علق رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، على تغريدة للفلسطيني الموالي لقطر، عزمي بشارة.
وكتب غلاب: عزمي بشارة ينتقد قطر وبشكل
مباشر بعد أن عزلوا قطر وجعلوها صندوقا مغلقا لإثارة الفوضى والتخريب.
ووف غلاب ما يجري بأنه "صراع أجنحة
المرتزقة".
وختم تغريدته بالقول: الإخوان يسعون لتصفية
دور عزمي بشارة وشبكاته التي بناها بالمال القطري وتمكن من اختراق الإخوان وشغلهم بطريقة
تقودهم الى الحصار ونبذ الناس لهم.
Advertisements
المزيد عن: نجيب غلاب عزمي بشارة المال القطري الاخوان
- كاتب سعودي: مهلة الـ48 ساعة لقطر تقدير لأمير الكويت فقط
- أهم أخبار قطر اليوم السبت 18/11/2017
- إعلامي سعودي ساخرًا من أمير قطر : دخل التاريخ من أدني أبوابه
- مخطط قطري لتخريب العلاقات السعودية الكويتية
- بعد تغريدته بشأن بيان ترامب.. درس قاسي لـ "عراب الحمدين" عزمي بشارة
- كاتبة عراقية توجه إتهامات خطيرة لتنظيم الحمدين في قطر
- عزمي بشارة.. الذراع الأيمن لقطر عدو العرب
- عزمي بشارة.. مهندس العلاقات القطرية الإسرائيلية وعدو العرب
- هشتاج عن خسارة قطر لنفوذها في السودان يتصدر تويتر
- هشتاج عن خسارة قطر لنفوذها في السودان يتصدر تويتر