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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:21 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك
الدكتور القس أندريه زكي - أرشيفية
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حازم رفعت
 
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بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء نص البرقية كالآتي:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، و ندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلام والأمن الاستقرار. وكل عام وسيادتكم بخير". 

كما بعث أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والزراعة والثقافة، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

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