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بكين تنتقد مشرع استرالي لتحذيره من تهديد الصين

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:15 ص
بكين تنتقد مشرع استرالي لتحذيره من تهديد الصين
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ترجمة منار طارق
 
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انتقدت بكين مشرعا من الحكومة الأسترالية لتحذيره من أن الصين تهدد بتقليص سيادة أستراليا وحرياتها.

كتب أندرو هاستي، عضو البرلمان عن حزب المحافظين الليبرالي المحافظ، في جريدة The Age اليوم الخميس عن أوجه التشابه بين الصين وألمانيا النازية، في مقال وصفته وسائل الإعلام بأنه أقوى إدانة للصين من جانب احد اعضاء ائتلاف رئيس الوزراء سكوت موريسون.

هاستي هو ضابط سابق في الخدمة الجوية الخاصة ويرأس لجنة برلمانية مؤثرة للاستخبارات والأمن.

وقالت السفارة الصينية في كانبيرا في بيان إنها "تستنكر بشدة" تعليق هاستي "الذي يوضح عقلية الحرب الباردة وانحيازه الإيديولوجي".

فصل موريسون سياسة حكومته عن وجهات نظر هاستي، قائلًا إن المشرع ليس عضوًا في مجلس وزرائه.
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المزيد عن: رئيس الوزراء سكوت موريسون بكين الحكومة الأسترالية
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