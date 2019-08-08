إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق غارب الزعفرانة

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس في انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الزعفرانة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج.



وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب تم السيارة ملاكي بالكيلو 15 بطريق غارب الزعفرانة تم دفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.



ونقلت سيارة الإسعاف المصاب لمستسفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج؛ وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.