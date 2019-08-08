لهذا السبب.. سلمان خان يحظر الهواتف بموقع تصوير فيلمه "Dabangg 3"





بدأ النجم الكبير سلمان خان، تصوير الجزء الثالث من فيلمه الناجح Dabangg""، وقد كشف عن بعض تفاصيل الفيلم خلال عدة لقاءات صحفية له خلال الأشهر الماضية.

وقال سلمان أن الفيلم سيشهد أكبر رقصات استعراضية في تاريخ أفلام بوليوود، كما ذكر أن هناك مشاهد يحضر نفسه جسديا لها كونه سيجسد بها شخصيته بالفيلم في سن العشرين.

وذلك وفقا لما ذكر موقع "إنديا توداي"، الذي أفاد بأن سلمان أصدر تعليمات جديدة صارمة بموقع تصوير الفيلم، تحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء التصوير خوفا من تسريب أي تفاصيل عن الفيلم.



ويعود سلمان لفيلم Dabangg الذي سبق وأن طرح منه جزأين على مدار التسعة أعوام الماضية، كان أولهما في عام 2010، من بطولة سوناكشي سينها.

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بداية عام 2020 القادم بعد أن فشل خان في جدولة مواعيد التصوير ليلحق بموسم عيد الفطر الماضي.