ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد 22 سنة زواج.. تامر أمين يعترف بشيء صدم زوجته منه (فيديو)

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:43 ص
بعد 22 سنة زواج.. تامر أمين يعترف بشيء صدم زوجته منه (فيديو)
الإعلامي تامر أمين
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
أكد الإعلامي تامر أمين، أنه يعتقد أن ما يسمى بـ"الحب الأفلاطوني" يعتبر شيئا استثنائيا، ولكن ليس هو القاعدة في العلاقات بين الأزواج.


وأضاف "أمين"، في برنامجه "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه يؤيد حب العشرة بين الزوجين، واستخدام العقل عند الدخول في أي علاقة.

واعترف "أمين"، على الهواء أنه متزوج منذ حوالي 22 عامًا، وتزوج زواجا يعتمد على العقل، لافتا إلى أن زوجته في البداية صُدمت من هذا الأمر ولكنها علمت فيما بعد أن هذا هو الأفضل في علاقتهما، مشيرا إلى أنه "من أسعد الناس".
Advertisements
المزيد عن: تامر أمين أخر النهار أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
1
x
01:00
0
نابولي - إيطاليا