بعد 22 سنة زواج.. تامر أمين يعترف بشيء صدم زوجته منه (فيديو)
الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:43 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
أكد الإعلامي تامر أمين، أنه يعتقد أن ما يسمى بـ"الحب الأفلاطوني" يعتبر شيئا استثنائيا، ولكن ليس هو القاعدة في العلاقات بين الأزواج.
وأضاف "أمين"، في برنامجه "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه يؤيد حب العشرة بين الزوجين، واستخدام العقل عند الدخول في أي علاقة.
واعترف "أمين"، على الهواء أنه متزوج منذ حوالي 22 عامًا، وتزوج زواجا يعتمد على العقل، لافتا إلى أن زوجته في البداية صُدمت من هذا الأمر ولكنها علمت فيما بعد أن هذا هو الأفضل في علاقتهما، مشيرا إلى أنه "من أسعد الناس".
Advertisements
المزيد عن: تامر أمين أخر النهار أخبار
- استشاري الطب النفسي يكشف أسباب "الخيانة الزوجية الإلكترونية"
- 8 مؤشرات تدل على أن زواجكما سيدوم إلى الأبد
- وداعًا "معبودة الجماهير"
- "متزوجة من مُطلق".. هذا ما يحب عليكِ فعله لعلاقة ناجحة
- تفاصيل جديدة عن الجنس والحب فى القاعدة وداعش
- قُتل حبيبها الأول في حرب فلسطين فتزوجت 4 مرات.. الجانب الخاص في حياة شادية
- أب يعترف بمعاشرة طفلته تحت تهديد السلاح: "منفصل عن زوجتي منذ 10 سنوات"
- بعد معاشرته "طفلته" عاما كاملا بكرداسة.. النيابة تصدر قرارها حول الواقعة