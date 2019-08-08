بعد 22 سنة زواج.. تامر أمين يعترف بشيء صدم زوجته منه (فيديو)









وأضاف "أمين"، في برنامجه "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه يؤيد حب العشرة بين الزوجين، واستخدام العقل عند الدخول في أي علاقة.



واعترف "أمين"، على الهواء أنه متزوج منذ حوالي 22 عامًا، وتزوج زواجا يعتمد على العقل، لافتا إلى أن زوجته في البداية صُدمت من هذا الأمر ولكنها علمت فيما بعد أن هذا هو الأفضل في علاقتهما، مشيرا إلى أنه "من أسعد الناس".

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه يعتقد أن ما يسمى بـ"الحب الأفلاطوني" يعتبر شيئا استثنائيا، ولكن ليس هو القاعدة في العلاقات بين الأزواج.