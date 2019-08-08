عالم أزهري: لا يجوز بيع جلد الأضحية



وأضاف "فخري"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنه يجوز للشخص توكيل شخص أخر لكي يذبح عنه.



ولفت إلى أن الأضحية "سنة"، وأول شروطها هو "القدرة"، و"حتى لو انت مش قادر النبي ذبح عنك"، موضحا أنه يتم توزيعها وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام، ثلث لصاحب الأضحية، وثلث لمن أراد مجاملته وثلث للفقراء، ولكن لا يجوز بيع الجلد.

قال الدكتور أسامة فخري، العالم الأزهري، إن الوقت المحدد صلاة الأضحية من بعد صلاة العيد، وحتى رابع يوم في أيام التشريق.