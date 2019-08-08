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إنتر ميلان يهزم يوفنتوس ويحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:31 ص
إنتر ميلان يهزم يوفنتوس ويحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد
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على شحاتة
 
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حسم إنتر ميلان الإيطالي صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل لوكاكو إلى الفريق الإيطالي مقابل 85 مليون يورو سيدفعها النيراتزوري على عامين لمانشستر يونايتد.

ووصل المهاجم البلجيكي منذ قليل إلى ميلانو رفقة وكيل أعماله وذلك للخضوع للكشف الطبي ومن ثم التوقيع على عقود انتقاله للإنتر.


يذكر أن يوفنتوس كان قريب من ضم لوكاكو إلا أن إنتر ميلان تمكن من التفوق على السيدة العجوز وضم النجم البلجيكي.
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