إنتر ميلان يهزم يوفنتوس ويحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد

وانتقل لوكاكو إلى الفريق الإيطالي مقابل 85 مليون يورو سيدفعها النيراتزوري على عامين لمانشستر يونايتد.

وانتقل لوكاكو إلى الفريق الإيطالي مقابل 85 مليون يورو سيدفعها النيراتزوري على عامين لمانشستر يونايتد.

ووصل المهاجم البلجيكي منذ قليل إلى ميلانو رفقة وكيل أعماله وذلك للخضوع للكشف الطبي ومن ثم التوقيع على عقود انتقاله للإنتر.

ووصل المهاجم البلجيكي منذ قليل إلى ميلانو رفقة وكيل أعماله وذلك للخضوع للكشف الطبي ومن ثم التوقيع على عقود انتقاله للإنتر.